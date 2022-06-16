Глава АвтоВАЗа допустил выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada Директор АвтоВАЗа Соколов: завод сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada

Фото: Shutterstock

Субкомпактный хэтчбек Renault Sandero

АвтоВАЗ в случае заключения соглашения с Renault сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada, однако перед этим изучит целесообразность этой идеи, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент компании Максим Соколов. Он отметил, что изучается возможность возникновения различных рисков, в том числе касательно срывов поставок деталей для автомобиля.

Директор АвтоВАЗа подчеркнул, что все необходимые лицензии по соглашению уже есть, однако просчитываются всевозможные риски. Он указал, что невозможно предсказать работу логистических цепочек. По его словам, компания также оценивает потенциальные риски, как финансовые так и юридические.

У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов. <...> Мы сможем их выпускать (Sandero и Logan. — NEWS.ru) под брендом Lada, но здесь вопрос целесообразности. — заявил он.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнёт выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после того, как Renault объявил об уходе с российского рынка. О существовании соответствующей договорённости рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.