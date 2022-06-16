АвтоВАЗ запустил продажу Lada Granta без подушек безопасности и ABS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра

Российская компания «АвтоВАЗ» запустила продажи автомобилей линейки Granta Classic 2022. Цена новых машин стартует от 658,3 тысяч рублей, что на 103,2 тысячи рублей дешевле Granta Classic предыдущего года. На официальной странице VK производитель объяснил снижение цены тем, что в комплектации новой модели нет подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов.

Это самый доступный новый легковой автомобиль на российском рынке, и он уже в наличии, — написали в сообществе Lada.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера сходят первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

16 мая правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций «Renault Россия» городу Москве и акций АвтоВАЗа государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг.

В тот же день стало известно, что АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка. О существовании соответствующей договорённости рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.