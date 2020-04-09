АвтоВАЗ запатентовал «резервные» названия для автомобилей

https://static.news.ru/photo/c53367c8-7a3e-11ea-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: LADA/facebook.com

Концерн «АвтоВАЗ» запатентовал около двух десятков «резервных» названий для автомобилей. Они предназначены для будущих моделей машин.

О базе наименований «про запас» информирует РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. При этом, как отмечается, часть из них были зарегистрированы достаточно давно.

Так, в 2006 году компания запатентовала название Onega. В 2012 году в списке появились Lada Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, а в 2014 году — Preosa. Год спустя АвтоВАЗ добавил в перечень ещё несколько наименований — Binar, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga. В 2016 году были оформлены названия Kvest и Xray X, а в 2017-м — «Кам4атка» и Xray X.

Срок действия свидетельства на товарный знак составляет 10 лет, но его можно продлевать неограниченное количество раз.

Ранее NEWS.ru писал, что АвтоВАЗ приостанавливал сборку машин на период нерабочих дней, объявленных президентом России из-за эпидемии коронавируса.