АвтоВАЗ выплатит вознаграждение решившим уволиться сотрудникам АвтоВАЗ выплатит 12 МРОТ работникам завода в Ижевске, решившим уволиться из-за простоя

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Сборка новых автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

АвтоВАЗ предложил работникам завода в Ижевске вознаграждение за увольнение ввиду простоя на предприятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Первый вариант предполагает выплату в размере 12 МРОТ, второй — платеж в объеме пяти средних зарплат. Также работодатель пообещал помочь решившим уволиться сотрудникам предприятия с трудоустройством на другие заводы в городе. В агентстве отметили, что до начала простоя на заводе производили автомобили Lada Vesta.

В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой пяти средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше), — сказано в сообщении.

Кроме того, представители АвтоВАЗа сообщили, что они готовы заплатить за переобучение работников предприятия новым профессиям, которые востребованы на рынке труда в Ижевске и Удмуртии.

Ранее стало известно, что у АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач. Один из менеджеров компании заявил, что на рынке нельзя будет найти ни одной Lada с «автоматом» в ближайшем будущем. Такая ситуация может затянуться на год и более.