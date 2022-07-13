АвтоВАЗ начал производить еще одну упрощенную модель АвтоВАЗ начал производство Lada Niva Legend без ABS и подушек безопасности

Фото: avtovaz.ru

Цех сборки автомобилей на ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти

АвтоВАЗ начал производство автомобилей Lada Niva Legend в упрощенном варианте, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. У данной модели будут отсутствовать ABS и подушки безопасности. При этом машина по-прежнему будет оснащена гидроусилителем руля и постоянным полным приводом.

Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач, — сказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Уточняется, что Lada Niva Legend в комплектации Classic 22 имеет гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера, а также аудиоподготовку.

11 июля АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta Cross. В версии 2022 года также не будет ABS и подушек безопасности. Автомобиль оснащается двигателем в 90 л. с. и механической коробкой передач.

Ранее на заводе «Москвич» прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в России будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания.