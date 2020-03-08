https://static.news.ru/photo/79b4b716-618e-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Mlch/CTK

Объём продаж машин марки Kia упал на 4% в феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в России продали 17,1 тысячи автомобилей.

За два месяца текущего года было продано 32 062 автомобиля Kia, это также на 4% меньше, чем в 2019-ом. Таким образом, автомобили марки продолжают оставаться лидерами по продажам РФ среди импортного автопрома, но рыночная доля их снизилась с 15,2% до 14,7%, сообщает «Автостат».

Самой продаваемой машиной модельного ряда остаётся Kia Rio — за февраль продано 8367 автомобилей, на втором месте — Kia Sportage c 2192 продажами, замыкает тройку лидеров седан Kia Optima — данную модель выбрали 1553 покупателя.

Как писал NEWS.ru ранее, кроссовер Skoda Kodiaq возглавил рейтинг самых популярных за рубежом автомобилей российской сборки. В 2019 году за пределы ЕАЭС было поставлено 10 тысяч этих машин.