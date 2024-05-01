Руководство Австрии призвало Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от готовящейся сделки по покупке доли в строительной компании Strabag, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Причиной этому агентство называет возможную негативную реакцию Минфина США.
Австрийские власти предупредили банк о том, что сделка может стать прямым нарушением антироссийских санкций, утверждает источник. Он также рассказал, что власти США заявили руководству банка, что они «не могут дать свое благословение на сделку и могут наложить штраф, если банк продолжит ее», хотя не уточнили степень возможного наказания.
В свою очередь представитель Дерипаски заявил, что предприниматель не имеет никакого отношения к Strabag, а также назвал западные санкции против миллиардера ошибочными.
Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank International (RBI) нашел способ вывести часть активов в строительном концерне Strabag, которые группа планирует выкупить у структуры, принадлежащей Дерипаске. В случае одобрения сделки пакет акций в качестве дивидендов передадут под управление дочерней компании RBI — Gabarts, которой руководит бывший топ-менеджер нескольких компаний Дерипаски Штефан Цохлинг.