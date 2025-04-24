«Авито» продал половину бизнеса компании под управлением Россельхозбанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основатель Kismet Capital Group — владельца интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» — объявил о заключении сделки с компанией, находящейся под контролем Россельхозбанка, сообщает РБК со ссылкой на источник. Речь идет о продаже половины бизнеса.

Сделка была коммерческой, хотя в нее и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet использовал при покупке компании в 2022 году, — говорится в сообщении.

Источник отметил, что в 2022 году Россельхозбанк стал якорным кредитором Kismet при покупке «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд рублей. При этом сама сделка уже согласована в Федеральной антимонопольной службе. Акционеры планируют вывести «Авито» на международные рынки.

Ранее появилась информация, что трейдер из Швейцарии Glencore полностью покинул состав акционеров российской топливной компании «РуссНефть». В перечне владельцев не менее 5% ее уставного капитала больше нет Rambero Holding, через которую Glencore имела долю в размере 23,46%.

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