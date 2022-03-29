Авиакомпания заявила о переводе всех своих самолётов в российский реестр
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:43, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Официальный представитель авиакомпании «Россия» заявил, что все 125 самолётов, которые принадлежат перевозчику, переведены в российский реестр. Он отметил, что все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. По словам представителя, это позволит обеспечить организацию бесперебойного авиационного сообщения с отдалёнными регионами, передаёт ТАСС.
Авиакомпания перевела все эксплуатируемые самолёты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством, — рассказал представитель компании «Россия».
Сообщается, что кроме российского SSJ 100, перевозчик использует Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единственным решением, по словам представителя России, будет отказ от односторонних незаконных ограничительных мер. Он охарактеризовал происходящее «безудержной санкционной истерией» Запада.