Авиакомпания заявила о переводе всех своих самолётов в российский реестр

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Малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли, сообщила газета South China Morning Post. При этом крупные госпредприятия КНР на данном направлении выберут вариант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками, сказано в публикации.

По словам экспертов, уход западных игроков с рынка России уже привёл к дисбалансу спроса и предложения, что, в свою очередь, открыло новые возможности для Китая. Аналитик из инвестиционной компании Loomis,...