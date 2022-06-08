Лоукостер Citrus авиакомпании S7 не выйдет на рынок

Фото: Пресс-служба авиакомпании S7

Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus, сообщила NEWS.ru представитель компании. По её словам, решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.

В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно, — сказала представитель компании.

Она уточнила, что несмотря на заморозку проекта, его команда продолжит работу в холдинге, в том числе в летнем сезоне 2022 года. Так, авиакомпании холдинга S7 Group «Сибирь» и «Глобус» будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения.

Ранее авиаперевозчик заявлял, что маршрутная сеть Citrus сосредоточится на межрегиональных направлениях, охватывающих главным образом среднюю полосу России, не затрагивая Москву. Это позволит избежать прямой конкуренции с «Победой», которая базируется в столице и выполняет рейсы в крупнейшие города страны.