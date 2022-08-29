«Коммерсант»: «Победа» заплатит за разрыв с Внуково 2 млрд рублей

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» должна заплатить Внуково около 2 млрд рублей из-за решения перевести основную часть рейсов в Шереметьево. Из-за разницы в аэропортовых тарифах и прямой конкуренции с «Аэрофлотом» «Победа» также рискует терять ежегодно еще не менее 1 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник издания объяснил, что контракты заключались до декабря 2023 года, ими предусматривались скидки на обслуживание. Их теперь предстоит вернуть. Другой источник издания указал на то, что названная сумма не является финальной — «стороны ищут компромисс».

Лоукостер намерен перевести рейсы в Шереметьево в ноябре 2022 года. Уход «Победы» из Внуково источники издания связывают с обязательствами группы «Аэрофлот» по поддержке перевозок в Шереметьево.

О намерении «Победы» полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево сообщалось в середине июня. В этом случае «Аэрофлот» полностью сконцентрируется в одном аэропорту. Отмечалось, что переход «Победы» будет плюсом для Шереметьево, который в условиях санкций потерял огромный трафик. Обслуживать рейсы лоукостера планируется в терминале D.