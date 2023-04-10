Авиакомпании попросили Минтранс о новых мерах поддержки Перевозчики попросили субсидии на ремоторизацию и обслуживание самолетов

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Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой о предоставлении новых мер поддержки: субсидировании ремоторизации SSJ 100 и обслуживания Ту-214, а также отмене требования о банковских и госгарантиях при покупке и лизинге новых воздушных судов, сообщает «Коммерсант». Данные предложения изложены в письме, которое было направлено в ведомство Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Авиакомпании просят у государства субсидии на замену двигателей SaM-146 российско-французского совместного предприятия PowerJet, которые установлены на SSJ 100, полностью отечественными ПД-8. Точный объем средств, требующихся на ремоторизацию лайнеров, перевозчики не указали.

Компании предлагают также расширить действие постановления кабмина о компенсации перевозчикам части затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов, на самолеты типа Ту-214. Сейчас эти лайнеры не подпадают под субсидию по целому ряду критериев.

Третье предложение перевозчиков — об отмене банковских и госгарантий при получении субсидии на покупку и лизинг отечественных самолетов, по мнению экспертов, имеет самые высокие шансы на реализацию. В частности, они отметили, что до 2022 года госгарантии считались хорошим рыночным инструментом, который гарантировал лизингодателям кредиты по пониженным ставкам, близким к суверенному долгу. Однако с усилением присутствия государства в банковском секторе этот фактор утратил свою значимость.

Ранее сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров обратилось с петицией в Минтранс в связи с истечением сроков отсрочки по ваучерам на авиарейсы, которые были отменены в период пандемии. В письме ведомство просят добиться предоставления перевозчикам денежных средств из бюджета на компенсацию. Предложение поддержали туроператоры и компания «Аэрофлот».