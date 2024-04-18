AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства для диабетиков

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Российское подразделение фармкомпании AstraZeneca обратилось в Следственный комитет на производителя лекарств «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», сообщает РБК. Поводом для такого обращения стало намерение предприятия вывести в оборот десять серий препарата для диабетиков, в то время как патент на оригинальную марку этого лекарства действителен в России до 2028 года.

В AstraZeneca отмечают, что использование изобретения другими лицами без согласия патентообладателя является незаконным, из-за введение этого препарата в оборот нарушит законы России. AstraZeneca в своем заявлении ссылается на российский Гражданский кодекс и указывает, что обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения, в частности, на ввоз, производство, хранение и продажу.

Ранее «Коммерсант» писал, что страдающие диабетом россияне столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина, после инъекции которого практически сразу же можно принимать пищу. Госзакупки препарата датской фармкомпании Novo Nordisk сократились на 95%, в связи с этим он пропал из аптек в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.