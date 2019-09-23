Сегодняшние отношения между Москвой и Ереваном трудно назвать идеальными, даже несмотря на выстраивание векторов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В двустороннем сотрудничестве присутствуют разногласия по многим вопросам. Одним из последних стала ситуация вокруг дочерней компании РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги». Подробности бизнес-спора, имеющего явный политический характер, выяснял News.ru

Как стало известно, в ОАО «Российские железные дороги» всерьёз готовятся к возможному разрыву соглашений с властями Армении. Это связано с тем, что работа «дочки» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), управляющей армянскими железными дорогами, блокируется.

Заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев заявил, что переговоры с Ереваном до сих пор ни к чему не привели.

Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать. Изъяты все документы, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы и доводы игнорируются, — сказал он RTVI.

Со слов замминистра, Россия начала проработку вопроса о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

В офисе ЮКЖД в августе прошлого года прошли обыски. Компанию подозревали в неуплате налогов на довольно смешную сумму, речь шла о $19 тысячах. Кроме того, была конфискована документация за последние 10 лет, что сильно затруднило деятельность «дочки» РЖД. Премьер Никол Пашинян призывал тогда «не делать трагедию» вокруг происходящих процессов. Позже армянские следователи возбудили уголовное дело против бывшего заместителя министра транспорта страны. Он подозревался в сокрытии злоупотреблений, выявленных во время проверки ЮКЖД.

Всего, по информации источников RTVI, против ЮКЖД было заведено семь дел, объединённых в единое производство. В Москве же не раз настаивали на необходимости проведения независимой проверки компании. Однако дальше переговоров дело не продвинулось.

Любопытно, что условия концессионного договора были составлены таким образом, что РЖД через ЮКЖД получила право управлять железными дорогами Армении на протяжении 30 лет, да и все поезда и локомотивы там принадлежат исключительно армянской «дочке». В случае расторжения договора Ереван может остаться с рельсами, по которым просто нечему будет передвигаться.

Битва за газ

Но вся эта история во многом может быть тесно связано с желанием Еревана выбить у Москвы очередную скидку на газ, а ЮКЖД — всего лишь инструмент для достижения этой цели.

Конфискация документации выглядит непонятной, учитывая причину, а именно подозрение в неуплате налогов на $19 тысяч. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

По словам Деева, вряд ли власти Армении готовятся использовать эту ситуацию как разменную монету в вопросе ОДКБ, где Ереван выступает против предоставления Баку статуса наблюдателя, а Россия в свою очередь наоборот приветствует новых членов договора с постсоветского пространства.

Но, например, в вопросе цены на газ данная ситуация вполне приемлема для торга, считает он, учитывая, что Армения и РФ должны согласовать как новую цену, так и генеральную схему газоснабжения в ближайшее время. Политические и экономические возможности давления на Россию минимальны. И таким способом Армения попросту пытается выбить скидку на газ в будущих переговорах.

На самом деле уголовное дело против «дочки» РЖД — далеко не первый конфликт, высосанный из пальца армянской стороной. Как пояснил News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, ранее предметом спора стали тарифы «Газпрома», которые новое правительство Армении требовало пересмотреть в срочном порядке. Совсем недавно был сорван тендер на поставку российского оружия, а в республике завели дело «О халатном отношении к службе». Данное дело окружено ореолом неадекватности: после победы в конкурсе российской компании ORSIS тендер закрыли без объяснения причин, а после в Минобороны Армении обвинили продавца в непредоставлении документации в срок.

Подобная череда странных событий наталкивает на мысль либо об ужасном состоянии бюрократической машины в Армении, либо о целенаправленном ухудшении отношений, инициированным «революционным» правительством. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Он также склонен считать, что новое руководство планирует добиться дополнительных уступок со стороны Москвы, а для России сотрудничество представляет собой в первую очередь политическую выгоду ввиду союзнических отношений с Арменией на Кавказе.

ukzhd.am

Логистика внутри Армении осуществляется в основном автотранспортом, тогда как длина железнодорожных путей крайне мала, да и дальше Грузии поезда продолжать движение не способны. Таким образом, возникают большие сомнения в эффективности инвестиций в страну, говорит Николаев. Общая протяжённость железнодорожных путей Армении составляет 1321,5 км, из которых 806,5 км — главные пути. Для сравнения — в России РЖД управляет 85,5 тыс. километрами дорог.

С другой стороны, если Москве надоест агрессивная политика текущего правительства и она решит сократить вложения в Армении, то негативный эффект для республики будет действительно велик — практически все важные отрасли экономики держатся за счёт российских финансовых вливаний. Продолжатся они или нет — зависит от Никола Пашиняна.

По оценке ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, ЮКЖД составляет всего 1,6% от общей протяжённости российских дорог и больших потерь для РФ в разрыве договора не будет.

Это очень маленькая часть бизнеса РЖД, поэтому в случае отъёма Арменией концессии, значительных потерь для бизнеса РЖД не будет, как и для смежных отраслей, например, таких как производство локомотивов, вагонов и рельсов и т.д. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Потенциально сумма, которую могут недополучить российские производства, — $572 млн, которая составляет инвестиционную программу в ЮКЖД.