Аренда в торговых центрах Москвы резко подешевела

https://static.news.ru/photo/e71b6704-a982-11eb-9d7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аренда площадей в торговых центрах Москвы подешевела за год в среднем на 25%. Об этом РИА Новости сообщили в консалтинговой компании Knight Frank.

Арендные ставки первого квартала в текущем году на четверть ниже первого квартала прошлого года, что в основном обусловлено влиянием мер по предотвращению пандемии и экономическим кризисом, — рассказали в компании.

При этом в сравнении с четвёртым кварталом прошлого года уровень арендных ставок на помещения в столичных ТЦ остался на прежнем уровне.

На финансовые возможности ретейлеров, по мнению аналитиков, оказали влияние ослабление рубля, волатильность валют, внедрение маркировок и онлайн-касс и рост дополнительных расходов.

По данным Knight Frank, средний уровень доходности сетевого ретейла в первом квартале составил около 3%, тогда как 10 лет назад он был вдвое выше.

Ранее стало известно, что суточная аренда загородного жилья в среднем по России стоит четыре тысячи рублей, что на 14% выше прошлогодних цен. Более всего стоимость суточной аренды загородного жилья выросла в Калмыкии — с одной тысячи до трёх тысяч рублей, то есть на 200%. Рост на 100%, с двух тысяч до четырёх тысяч рублей, зафиксирован в Волгоградской области. На третьем месте этого рейтинга — Алтайский край с ростом цен на 50%, с двух тысяч до трёх тысяч рублей. В Адыгее и Республике Алтай стоимость аренды выросла на 40%, до 3,5 тысячи рублей.

Аренда подмосковных дач поднялась в цене на 17%, до 14 тысяч рублей в сутки, загородных домов под Петербургом — на 14%, до восьми тысяч рублей.