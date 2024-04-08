Airbus и Bombardier вернут Ростеху $26,1 млн Арбитражный суд обязал Airbus и Bombardier вернуть Ростеху $26,1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы занял сторону лизинговой компании «Ильюшин финанс и Ко» (входит в Ростех), которая требовала взыскать с Airbus Canada Limited Partnership более $26,1 млн (более 2,4 млрд рублей), сообщило РИА Новости. Ответчиком стало совместное предприятие канадского Bombardier и европейского Airbus.

Как сообщило агентство, в исковом заявлении лизинговая компания требовала расторгнуть договор и вернуть аванс по нему. В январе на предварительном заседании представитель истца объяснил, что речь идет о соглашении о поставке 14 воздушных судов.

Истец также утверждал, что по договору споры должны решаться в Лондонском международном третейском суде, но из-за санкций в отношении Ростеха ИФК была вынуждена обратиться в суд в Москве. Компания в феврале 2013 года заключила договор на поставку 32 узкофюзеляжных самолетов CSeries 300 с Bombardier с опционом на 10 дополнительных воздушных судов. В июле 2014 года ИФК увеличила заказ на семь машин, но опцион остался.

Ранее эксперт по авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что в России начали разрабатывать самолет Ил-114-300, так как стране требуется воздушное судно, которое бы соответствовало уникальным условиям эксплуатации, продиктованным российским климатом и большими расстояниями между регионами. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель будет недорогой в производстве и ее получится эксплуатировать на аэродромах даже с плохим покрытием.