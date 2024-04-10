Арбитражный суд Москвы ликвидировал оставшийся без лицензии КИВИ Банк РИА Новости: арбитражный суд Москвы ликвидировал КИВИ Банк

Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать АО «Киви банк» по заявлению Банка России, сообщило РИА Новости. В феврале КИВИ Банк остался без лицензии. Функции ликвидатора организации выполнит Агентство по страхованию вкладов.

Суд решил... ликвидировать АО «Киви банк», — говорится в резолютивной части решения.

КИВИ Банк выступал оператором популярного платежного сервиса «Qiwi кошелек». В суде представитель временной администрации банка в лице АСВ заявил, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей. Его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей, что указывает на отсутствие признаков банкротства у кредитной организации.

В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объем активов КИВИ Банка превышает обязательства на 28 млрд рублей, что позволит ему расплатиться с клиентами. Она добавила, что у кредитной организации лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства.