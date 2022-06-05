Apple поднимет цены на свою технику по всему миру

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Американская компания Apple заявила о подорожании всей своей техники. Корпорация поднимет стоимость iPhone, Macbook и Airpods минимум на $100, передает РИА ФАН.

Новые цены установят не только на 14 iPhone. Изменения коснутся и более ранних моделей техники и смартфонов.

СМИ связывают подорожание продукции с ростом стоимости комплектующих. Кроме того, сотрудникам компании необходимо поднимать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции.

В последний раз Apple объявляла о повышении стоимости своих продуктов в 2017 году из-за запуска iPhone X. Тогда стоимость гаджетов поднялась до $1000.

Ранее ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники. Наиболее существенно снизилось число разнообразных продуктов торговых марок Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.