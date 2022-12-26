Apple не разрешила адаптировать телефоны под российские сети связи

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Компания Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мобильных операторов. По информации издания, речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.

VoLTE позволяет использовать интернет во время звонка и улучшает его качество, а также снижает нагрузку на сети 3G и 2G. VoWiFi дает возможность использовать сеть Wi-Fi для обычных голосовых звонков.

В Tele2 отметили, что функции включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В МТС сообщили, что им удалось активировать технологию VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну». При этом активировать VoWiFi не получилось.

Похожая ситуация сложилась и в «МегаФоне». Оператор уточнил, что абоненты могут звонить через Wi-Fi при помощи приложения eMotion, поэтому ограничение «существенно не влияет на пользовательский опыт». Аналогичное приложение «Мой Коннект» есть у МТС.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») добавили, что отсутствие настроек сказалось и на режиме модема в iPhone 14. Чтобы сделать это, теперь необходимо вручную прописывать параметры.

В ноябре «Коммерсант» сообщал, что продажи смартфонов в России упали на 30%. Сообщалось, что на ситуацию повлияло и падение спроса на iPhone из-за отсутствия ряда популярных приложений в App Store и неработающего Apple Pay.