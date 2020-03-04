https://static.news.ru/photo/facf1a3a-5e7d-11ea-a2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи влажных салфеток, обеззараживающих гелей и спреев для рук взлетели в связи с боязнью коронавируса.

Например, уже к вечеру 4 марта в интернет-магазинах и аптеках отсутствовала значительная часть наружных антисептиков. В частности, в крупнейшей интернет-аптеке apteka.ru они почти закончились, а на маркетплейсе goods.ru их не было вообще, пишут «Ведомости».

В аптеках «Столички» и «Неофарм» продажи дезинфицирующих наружных средств выросли за два месяца более чем на 134%, а в eapteka.ru только гелей для рук стали покупать в четыре раза больше. Активный рост спроса на такие товары начался в России 20-26 февраля 2020 года. В goods.ru рассказали, что только за один день, 4 марта, антисептиков купили больше, чем за половину февраля.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что риск введения государственного регулирования продажи наружных антисептических средств невелик, так как такие товары выпускает множество производителей и есть масса заменителей.

Самые популярные в России марки антисептиков это «Санитель», Dettol, Scholl, «Стериллиум» и Cleanberry.

Как писал NEWS.ru ранее, российские производители костюмов, защищающих от вирусов, испытывают колоссальный спрос на свою продукцию. За такой одеждой уже выстроилась очередь.