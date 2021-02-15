Андрей Рюмин стал гендиректором «Россетей»

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Совет директоров «Россетей» единогласно избрал Андрея Рюмина генеральным директором компании. Исполнять обязанности главы «Россетей» он стал в январе 2021 года, ранее Рюмин руководил «Россетями Ленэнерго».

Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «Россети» в пятницу, 12 февраля 2021 года, — говорится в сообщении «Россетей».

До избрания Рюмина «Россети» возглавлял Павел Ливинский, который теперь руководит департаментом энергетики в правительстве РФ. Рюмин работал в «Ленэнерго» с 2018 года, а также в Объединённой энергетической компании. Он останется в совете директоров «Россетей Ленэнерго» и в наблюдательном совете ассоциации «Цифровая энергетика».

Назначение Андрея Рюмина гендиректором «Россетей» следует оценивать скорее положительно. Обе компании — и «Россети», и «Ленэнерго» — в последние 2-3 года показывают положительную динамику основных показателей и капитализации, — сообщил ТАСС главный исполнительный директор BCS Global Markets Алексей Гонус.

Как писал NEWS.ru, назначение главы «Россетей» Ливинского руководителем департамента энергетики «выглядит временным» и может послужить трамплином для его карьеры на посту главы Минэнерго. Ливинский занял должность руководителя компании «Россети» в сентябре 2017 года. До этого он возглавлял департамент ЖКХ Москвы.

Постановление о создании департамента энергетики в структуре аппарата правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ упраздняет единый департамент промышленности, энергетики и транспорта, вместо которого формируются три отдельных профильных департамента.