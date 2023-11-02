Аналитики выяснили, какие товары чаще всего покупают для малышей

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Российские покупатели все чаще выбирают товары под брендами, владельцами которых являются розничные сети. Так, по данным исследования NielsenIQ, за 2022 год продажи эксклюзивных торговых марок (ЭТМ) в продовольственном сегменте по итогам 2022 года выросли в 2 раза. Доля таких марок в общем объёме продаж в денежном выражении достигла 10,2%.

В сети «Пятёрочка» заявили, что более половины покупателей с детьми выбирают средства гигиены эксклюзивных марок сети. В компании проанализировали, как подходят к выбору товаров для малышей покупатели с детьми. Трусики и подгузники ЭТМ выбирают 60% покупателей, которые приобретают детские товары в магазинах сети, а влажные салфетки ЭТМ попадают в 90% чеков с такими позициями.

Доля эксклюзивных марок в категории «детство» с начала года увеличилась в торговой сети на 10%. Позиции ЭТМ для детей чаще всего выбирают родители в Москве и Московской области, Черноземье, на Северном Кавказе и в Екатеринбурге. А самыми популярными товарами оказываются влажные салфетки, мыло, шампуни и детские крема с пантенолом.

В целом каждый четвертый среди всех покупателей магазинов сети отдает предпочтение собственным торговым маркам и позициям, которые эксклюзивно представлены в сети (ЭТМ). Все производители товаров под эксклюзивным марками проходят строгий аудит на предмет безопасности и полного соответствия всех производственных процессов установленным регламентам.

«Родительство — очень важный этап, к которому наши покупатели относятся особенно трепетно. И к выбору товаров для малышей они подходят максимально внимательно и щепетильно. Мы не просто расширяем ассортимент внутри категории, отбирая позиции от лучших производителей, но и делаем ставку на эксклюзивные торговые марки, которые представлены только у нас. Мы уверены, что качество таких товаров будет отвечать даже самому требовательному запросу, благодаря тщательной проверке, включающей пятиэтапный контроль», — отметила руководитель отдела контроля качества собственных торговых марок «Пятёрочки» Елена Генералова.