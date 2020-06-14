Аналитики сообщили, что выручка малого и среднего бизнеса начала расти

https://static.news.ru/photo/f0f13c60-aecc-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи банка «Точка» сообщили, что выручка малого и среднего бизнеса начала восстанавливаться после падения во время пандемии коронавирусной инфекции.

Несмотря на сохранение ограничений в регионах России, общая выручка малого и среднего бизнеса постепенно возвращается к уровню марта, даже в наиболее пострадавших отраслях, — привели сообщение экспертов в ТАСС.

Отмечается, что падение выручки в наиболее пострадавших областях на начало апреля составило 38%. В конце марта выручка набрала 24% и падение стало равно 14%.

В наименее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции областях падение выручки в марте было равно 23%, а к маю выручка в таких областях выросла на 7%.

Аналитики отметили, что увеличение выручки малого и среднего бизнеса связано с увеличением покупательской активности и уменьшением трат на аренду.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.