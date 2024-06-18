Аналитики объяснили, сколько «Леруа Мерлен» потратит на ребрендинг Аналитик Бурмистров: «Леруа Мерлен» потратит около 2 млрд на ребрендинг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское подразделение компании «Леруа Мерлен» потратит не более двух миллиардов рублей на ребрендинг, считает генеральный директор «INFOLine — Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в эту сумму входят расходы на обновление фирменного стиля всех объектов компании на территории РФ. Он подчеркнул, что ребрендинг никак не повлияет на бизнес «Леруа Мерлен», так как это один из наиболее сильных брендов в своей сфере.

Я думаю, что совокупные затраты на ребрендинг не превысят двух миллиардов рублей с учетом обновления фирменного стиля всех торговых объектов, — заявил Бурмистров.

Мнение Бурмистрова о влиянии ребрендинга на бизнес разделяет и директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, это обусловлено тем, что российский потребитель привык к сменам наименований.

В свою очередь арт-директор коммуникационного агентства Setters Ксения Жаворонок считает, что разработка и внедрение нового бренда обойдутся компании примерно в 1,1 млрд рублей. В эту сумму включены и затраты на рекламу.

Как сообщалось ранее, российское подразделение «Леруа Мерлен» сменит свое название на «Лемана про». Первые магазины под обновленным брендом могут открыться до конца 2024 года. Завершить процесс обновления бренда планируется в следующем году.