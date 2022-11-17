Экономист удивился решению Стокгольмского суда в пользу «Газпрома» Экономист Разуваев удивился решению Стокгольмского суда в пользу «Газпрома»

Фото: gazprom

Решение Стокгольмского суда обязать финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа является удивительной победой для России, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, данный прецедент может говорить о том, что вскоре экспорт в России будет переведен на национальную валюту.

Удивительная победа России, ведь за долгие годы мы привыкли, что европейские суды, по отношению к нам, предвзяты. Это важнейший момент для статуса рубля. Также данное решение дает основание полагать, что наш экспорт в дальнейшем, в принципе будет переведем на национальную валюту. В то же время, это решение несомненно поддержит и наше торговое сальдо, — утверждает аналитик.

По его словам, Россия должна в ближайшее время обеспечить общую валютную зону с коллегами из СНГ, Белоруссией и Казахстаном. Кроме этого Разуваев считает, что данное решение свидетельствует о постепенной нормализации отношений с Западом.

Это однозначный показатель начала нормализации отношений России и Запада. Конечно все санкции с нас не снимут, но открывается достаточно хорошее окно возможностей. Тем более, что Газпромбанк до сих пор не подпал не под одни санкции, — сказал Разуваев.

Ранее суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Кроме того, согласно решению суда, стороны должны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками топлива.

Трибунал также признал издание указа президента России Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом он подтвердил правомерность приостановки поставок топлива в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с этим документом.