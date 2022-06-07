Аналитик рынка спрогнозировал возвращение IKEA в Россию Аналитик рынка Анфиногенов спрогнозировал возвращение IKEA в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговая сеть продажи мебели IKEA вернётся в Россию, дал прогноз аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов в разговоре с АБН. Назвать сроки тяжело, но диалог об этом может начаться в ближайшие два-три месяца, считает он.

Судя по изменению ситуации, я прогнозирую, что IKEA вернётся в Россию. Бизнес, который они выстраивали порядка тридцати лет, бросать было бы глупо, в особенности когда на политическом уровне будут достигнуты некие договоренности, — сказал Анфиногенов.

Продавать бизнес, как это сделал «Макдоналдс», IKEA не станет, отметил он. Так как фастфуд с российским производством и концерн — лидер собственной торговой марки — это разные вещи. В IKEA сами разрабатывают продукцию, объявляют тендеры, ассортимент компании основан на её интеллектуальной собственности.

2 июня стало известно, что в Нижегородской области частично возобновлена работа мебельного магазина IKEA. Пока в регионе функционируют только некоторые отделы. Горожане могут обменять ранее купленные товары или оформить возврат, покупки совершать нельзя.

IKEA закрыла все магазины в России 4 марта. Ретейлер не планирует открывать магазины до 31 августа, так как не может организовать бесперебойный процесс поставок. Сотрудников при этом отправили на оплачиваемые каникулы длиной в три месяца.