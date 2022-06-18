Аналитик рассказал о перспективах появления «кладбищ» торговых центров в РФ Эксперт Шарапов предрёк скорое появление «кладбищ торговых центров» в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов на полях ПМЭФ рассказал о перспективах появления в России «кладбищ» торговых центров. Это грозит торгово-развлекательным центрам крупного формата, которые опустеют из-за отсутствия посетителей, пишет «Прайм».

Уже сейчас, отметил эксперт, ТРЦ посещают всё меньше и меньше людей. не испытывают падения посещений только небольшие торговые центры, где есть продуктовые магазины, аптеки, точки быстрого питания, находящиеся в пешей доступности от метро.

Потребительские предпочтения очень сильно меняются и мы понимаем, что и у нас может повториться ситуация с американскими заброшенными моллами, для которых даже появился термин «кладбище торговых центров». По моему мнению, у нас они тоже возникнут, — поделился своим мнением Шарапов.

Запустение угрожает торговым центрам площадью от 100 тыс. квадратных метров. По мнению главы компании, на сегодня в России ситуация с ТЦ плачевна: на них давит онлайн-торговля, к тому же у расположенных там кинотеатров урезан репертуар.

Переформатировать эти большие торговые центры под что-то другое вряд ли получится.

Мы видим на примере США, что попытки переформатировать эти ТЦ под другие функции провалились. И они просто стоят как памятники эпохи развитого ретейла, — подытожил Шарапов.

Ранее российский совет торговых центров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой изменить для ТЦ механизм расчёта налогов. Совет объявил это тем, что выручка и прибыль торговых центров уменьшаются, но сборы при этом не становятся меньше.