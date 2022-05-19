Аналитик предупредил о монополизации рынка компанией X5 Retail Group Аналитик Федяков: покупка компанией X5 Retail Group финской сети Prisma может привести к монополизации рынка

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Покупка компанией X5 Retail Group финской сети Prisma может привести к монополизации рынка, предупредил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так в разговоре с АБН он оценил информацию о возможной отмене ограничений, по которым на сеть не может приходиться более 25% товарооборота.

Несмотря на закон, сеть открывала новые торговые площади в течение 2021 года. Теперь правительство намерено сделать исключение, чтобы X5 Retail Group выкупил часть финской компании. <...> Когда мы всё отдаём в «одну калитку», потом не нужно задаваться вопросом о том, что нам делать с производителями, которых нет, — сказал Федяков.

Этих компаний просто не будет, так как при контроле 30–40% рынка монополистом у него не остаётся альтернатив, объяснил специалист. И тогда средний производитель будет вынужден работать с этим ретейлером, иначе не выполнит свои производственные планы.

Финский производитель продуктов питания Raisio ранее передал свой сегмент в РФ российской компании Copacker Agro. Соглашение между продавцом и покупателем было подписано 29 апреля. Стоимость сделки составила €1,5 млн. При этом указано, что из-за продажи бизнеса в России Raisio потерпит убытки в €3,6 млн.