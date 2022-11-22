Аналитик оценил последствия повышения цен на транзит нефти по «Дружбе» Аналитик Демидов: транзит нефти по «Дружбе» выгоден России даже при повышении цен

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Повышение цен на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» по-прежнему выгодно для России, заявил NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, нефть через этот нефтепровод получает практически вся Восточная Европа, включая Польшу, которая намерена покупать российскую нефть в 2023 году. Российские элиты и бизнес также по-прежнему настроены торговать с Европой, тогда как «разворот на Восток» может принести неожиданные результаты.

На данный момент только европейцы будут платить столько, сколько им скажут. А если перенаправлять эти потоки нашим так называемым друзьям, то они сдерут с нас три шкуры. Те же индусы, китайцы, турки и так далее. И как мы видим, так и происходит, мы теряем огромные деньги только лишь за саму возможность продавать наши энергоресурсы, — пояснил Демидов.

По его словам, торговля со странами Европы, которые называют Россию страной-террористом, выглядит «крайне неправильно». Однако для бизнеса такая торговля остается способом диверсификации и возможность продать ресурсы подороже.

Ранее «Транснефть» получила обращение от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины. Как сообщил советник президента российской компании Игорь Демин, руководство «Транснефти» изучит этот документ и направит его в ФАС и Минэнерго для принятия необходимых решений.