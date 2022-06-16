Шведская компания IKEA могла бы продать бизнес в России крупному профильному игроку или кому-то из смежных секторов, но только при нормальной экономической ситуации, заявил гендиректор INFOLine Иван Федяков. Сейчас её не купит ни Leroy Merlin, ни «Максидом», ни Hoff. Последний — из-за несопоставимых масштабов компаний, объяснил аналитик в разговоре с АБН.
Hoff пытался быть второй сетью после IKEA и активно вкладывался в открытие новых магазинов, поэтому кредитная нагрузка у компании сегодня достигла высокого уровня. Увеличение финансовой нагрузки в нынешних условиях неопределённости было бы сопряжено со значительными рисками, — сказал Федяков.
Он выразил мнение, что продать магазины IKEA теперь практически невозможно, а уход компании отбросит мебельный российский рынок на несколько лет или десятилетий назад.
Федяков также добавил, что продажи мебели в России упали не меньше чем на 30% по сравнению с 2021 годом — в том числе из-за падения спроса на квартиры. Менять же диван в своём доме россиянин станет, только если его зальют соседи, считает аналитик.
В пресс-службе компании IKEA ранее раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров IKEA в России остаётся на паузе, как и розничный бизнес.