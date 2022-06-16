Андрей Кузнецов

Аналитик оценил, кому IKEA могла бы продать бизнес в России Аналитик Федяков оценил, кому IKEA могла бы продать бизнес в России

16 июня 2022 в 16:48

Фото: Shutterstock

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA