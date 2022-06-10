Аналитик объяснил, почему закрывают гипермаркеты «Карусель» Аналитик Федяков объяснил, почему закрывают гипермаркеты «Карусель»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Гипермаркет «Карусель»

Российский ретейлер X5 Retail Group закрывает гипермаркеты «Карусель» в России из-за низкой эффективности их формата, сообщил генеральный директор INFOLine Иван Федяков. В разговоре с АБН он предположил, что оставшиеся 28 гипермаркетов закроются до конца года.

За время эксплуатации этого формата торговли компания толком не смогла сделать с ним ничего хорошего. Даже с точки зрения управления сетью, «Карусель» фактически висела на балансе у «Перекрестка». Для сети супермаркетов, которые всё-таки работают в ином формате, это было обузой, эффективного управления не получалось, — сказал Федяков.

Он добавил, что ретейлер может в ближайшее время попытаться продать торговые объекты или землю под ними.

О том, что сеть гипермаркетов «Карусель» закроется, стало известно накануне. Отмечается, что ликвидация торговых точек будет происходить постепенно. Несколько из них закрылось уже в прошлом году. На их месте будут появляться магазины других сетей.

Ранее торговая сеть «Пятёрочка», тоже принадлежащая X5 Retail Group, отчиталась об открытии 18-тысячного магазина в России. По словам гендиректора компании Владислава Курбатова, сеть делает всё возможное, чтобы сохранить цены доступными для покупателей.