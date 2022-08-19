Аналитик Бирюков объяснил рост объемов торговли юанем в России Аналитик Бирюков объяснил рост объемов торговли юанем в России отказом от недружественных валют

Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков объяснил увеличение объемов торговли юанем в России последствиями отказа участников рынка от валют недружественных стран, сообщает Lenta.Ru. Он напомнил о рисках при инвестициях в валюту недружественных стран и отметил, что для юаня подобные риски существенно меньше, хотя инструментов с экспозицией по юаням российском рынке пока немного.

Увеличение оборотов в торгах парой юань-рубль — это последствия отказа участников рынка и населения страны от валют недружественных стран, — заявил Бирюков.

Ранее в Центробанке заявили, что из-за введенных Западом санкций американская валюта больше не является надежным способом сохранения средств. Специалисты отмечают, что если по каким-либо причинам необходимо держать часть средств именно в валютах недружественных стран, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом. В России же лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

Между тем финансовый аналитик Артем Звездин отметил, что покупка иностранной валюты, особенно долларов и евро, поможет сберечь средства от инфляции, Закупать ее необходимо у брокеров, которые не взимают комиссию. При этом специалист предостерегает от покупки гонконгских долларов и юаней, поскольку они в скором времени могут потерять в цене.