Американский ретейлер Gap уйдет с российского рынка

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Один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. По их словам, у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий, поскольку марка непопулярна у россиян.

Как рассказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, сейчас у компании 11 магазинов в России — 10 в Москве и один в Санкт-Петербурге. Магазины закрывают по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, а в оставшихся магазинах продаются остатки товаровсказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

До этого агентство Reuters уличило бренд в продолжении поставок товаров в РФ летом 2022 года, хотя 10 марта ретейлер объявил о приостановке ввоза своих вещей в Россию. Ретейлер оправдался тем, что поставлял старые заказы, которые были сделаны еще до марта.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что в России, а также в Турции и на Украине бренд Gap представляет турецкий франчайзи Fiba Retail Group. Он предположил, что после ухода Gap из России Fiba Retail может заместить его, поскольку в Турции немало качественных марок одежды. Рынок, по его словам, также воспримет такую замену положительно.

Ранее сообщалось, что компания Adidas начала отказываться от своих торговых точек в России. Какое именно число магазинов из 800 имеющихся у компании на территории России будет закрываться, не сообщалось, но известно, что отказ будет касаться неформатных магазинов и слабых с точки зрения оборотов. По словам Павла Люлина, магазины закрыты достаточно долго, и ретейлер нес большие потери в России ежемесячно. Поэтому вполне логично, что магазины будут закрываться для фиксации убытков на текущем уровне.