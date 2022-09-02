Активы Shell в «Сахалине-2» перейдут в собственность «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британско-нидерландская компания Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, теперь эти активы перейдут в собственность «Газпрома», сообщает «Экономика сегодня». Под вопросом остались контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ), которые Shell ранее заключила с «Сахалином-2».

Возможно, раздумья Shell связаны с тем, что платежи за СПГ с «Сахалина-2» российская сторона просит проводить через «Газпромбанк» или «Райффайзенбанк» и в любой другой валюте, кроме американского доллара. Данный пункт с политической точки зрения неприемлем для этой компании, которая имеет большое представительство в американской экономике, — пишет издание.

Также сообщается, что компания работает над выходом из Salym Petroleum Development N.V. — совместного предприятии с «Газпром нефтью» по разработке нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Здесь Shell принадлежит 50% акций, с которыми компания также планирует расстаться.

Компания Shell отказалась выполнять указ президента РФ от 30 июня 2022 года о реорганизации проекта, в рамках которого Москва сменила компанию-оператора «Сахалина-2». Вместо зарегистрированной на Багамских островах структуры была создана новая российская организация. Москва дала акционерам проекта месяц, чтобы согласиться с условиями РФ и подтвердить свое участие. Shell из проекта ушла ни с чем, сообщает издание со ссылкой на Bloomberg.

Японская компания Mitsui&Co ранее получила подтверждение от правительства России своей заявки на участие в проекте «Сахалин-2». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Заявка была направлена 25 августа. В компании подчеркивают, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет. Российское правительство 30 августа распорядилось передать японской компании Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют также японские Mitsui и Mitsubishi.