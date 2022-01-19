Акционеры Tesla потребовали от Илона Маска выплатить более $13 млрд

Акционеры компании Tesla призвали суд обязать Илона Маска выплатить компании более $13 млрд, пишет агентство Reuters. Tesla может получить эти деньги из-за ситуации, связанной с приобретением компании SolarCity в 2016 году. Акционеры полагают, что Маск вынудил совет директоров Tesla одобрить сделку с проблемной SolarCity, в которой он сам был крупным акционером. В 2016 году сумма сделки оценивалась в $2,6 млрд, но теперь, когда акции Tesla, ставшие частью сделки, стоят около $13 млрд, истцы требуют, чтобы Маск вернул полученные им акции.

С самого начала вопрос был в том, было ли приобретение SolarCity обусловлено намерением спасти её от финансовых трудностей, некий вывод из кризиса, срежиссированный Илоном Маском, — заявил представитель акционеров Рэнди Барон.

Один из юристов Маска отметил, что сделка не была спасением проблемного предприятия, поскольку SolarCity не была несостоятельной. Сам глава Tesla утверждал, что сделка была частью давнего плана по созданию вертикально интегрированной компании с использованием технологий обоих предприятий.

Ранее Илон Маск сообщил, что может заплатить в 2021 году самый большой налог в истории США, если воспользуется всеми своими опционами, за которые предусматривается специальный платёж. Его сумма может превысить $10 млрд. Об этом основатель Tesla и SpaceX заявил в ответ на фактически обвинение его в неуплате налогов, прозвучавшее со стороны сенатора Элизабет Уоррен.