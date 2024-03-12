Акционеры QIWI проголосовали против обратного выкупа акций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Акционеры группы QIWI на внеочередном собрании 11 марта проголосовали против обратного выкупа акций, который планировался в рамках реструктуризации бизнеса, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). QIWI рассчитывала на обратный выкуп ценных бумаг после завершения сделки по разделению бизнеса на российский и международный.

QIWI планировала выкупить акции с Московской биржи и американской Nasdaq. Параметры также предусматривали оплату приобретенных обыкновенных акций Qiwi класса «Б» (включая акции, представленные американскими депозитарными расписками) за счет полученной нераспределенной прибыли.

На торгах Московской биржи бумаги компании отреагировали снижением. По состоянию на 13:18 мск бумаги теряли 6,35% — до 243,5 рубля за акцию. В ходе торгов снижение котировок достигало 8,65%, а цена опускалась до 237,5 рубля за бумагу по состоянию на 13:40 мск.

До этого компания QIWI закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса. Согласно опубликованной ранее информации, цена выкупа должна была составить 23,8 млрд рублей. Новый глава QIWI plc Алексей Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова.