Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать прошлогодние дивиденды

Во время общего годового собрания акционеры российского авиаперевозчика «Аэрофлот» приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Информация с результатами голосования, прошедшего внутри компании, опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации. Также по завершению собрания авиакомпания избрала новый состав совета директоров, утвердила годовой отчет и бухгалтерскую отчетность.

По пятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО (публичное акционерное общество — News.ru) «Аэрофлот». Результаты голосования: «за» — 1 451 088 797; «против» — 2 342 602; «воздержался» — 940 317, — приводятся данные голосования.

Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Топ-менеджера задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он уже обжаловал судебный вердикт.

До этого Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца с момента его задержания. До решения суда он был объявлен в международный розыск, поскольку покинул компанию и страну.