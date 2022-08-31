Акции «Газпрома» подорожали на треть после остановки «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

31 августа, после остановки трубопровода «Северный поток», акции «Газпрома» подорожали на 31%, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 10 утра мск ценные бумаги взлетели до 267 рублей. Спустя несколько минут рост замедлился до 250 рублей за акцию (+27%).

Акции компании начали расти в цене 30 августа, после сообщении о предстоящей остановке «Северного потока». На пике рост достигал 7%. Тогда стоимость бумаг превысила 200 рублей впервые с начала июля.

31 августа «Газпром» заявил о полном прекращении на три дня прокачки газа по «Северному потоку» из-за ремонтных работ на КС «Портовая». Ранее операторы газотранспортных сетей сообщили, что скорость поставки по трубопроводу упала до нуля кубометров в час. Отмечалось, что работа была остановлена в 04:00 мск в штатном порядке. При этом газ в менее мощный принимающий газопровод Nel перестал поступать еще раньше — в 03:00 мск.

Накануне «Газпром» принял решение о приостановке поставок французской компании Engie. Причиной стало отсутствие оплаты июльского газа в полном объеме. Ранее французы объявили, что «Газпром» уведомил их о сокращении поставок с 30 августа в связи с разногласиями по поводу ряда контрактов.