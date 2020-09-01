Акции Башкирской содовой компании попали под арест

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Арбитражный суд Башкирии принял решение об аресте акций Башкирской содовой компании (БСК) в рамках иска Генеральной прокуратуры.

Наложен арест на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», находящиеся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия». АО «Реестр» запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО «Башкирская содовая компания», — приводит агентство РИА Новости выдержку из решения арбитража.

Также в сообщении указано, что дело по иску Генпрокуратуры принято к рассмотрению в рамках предварительного судебного заседания арбитражного суда первой инстанции. В качестве третьих лиц в деле будут участвовать ФНС, АО «Реестр» и БСК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверки по факту отчуждения госакций БСК.

Генеральная прокуратура России во время проверки по поручению президента РФ Владимира Путина законности отчуждения госакций БСК обнаружила нарушения закона о приватизации.

26 августа Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья, и получила разрешение на разработку шихана Куштау.