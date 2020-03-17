https://static.news.ru/photo/b11188a2-686d-11ea-b17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний месяц стоимость бумаг «Аэрофлота» снизилась с 120,3 рубля до 64,68 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В связи с пандемией нового коронавируса российские власти ограничили авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей и странами Европы. Из-за снижения спроса на авиаперелёты «Аэрофлот» сократил количество рейсов.

NEWS.ru писал, что представители крупнейшего российского перевозчика намерены сохранить коллектив лётного состава, несмотря на отмену ряда международных рейсов. Пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова заявил, что многие сотрудники откликнулись на предложение воспользоваться значительными неиспользованными отпусками.

«Аэрофлот» приостанавливает сообщение с Прагой — с 20 марта по 30 апреля, с Осло — с 18 марта по 30 апреля, с Барселоной — с 21 марта по 30 апреля.

Ранее стало известно, что россиянка Галина Крючкова вместе с мужем и маленьким ребёнком не может улететь из Испании. «Аэрофлот» отменил авиасообщение с этой страной, кроме Барселоны и Мадрида. Но в первый город семья не может доехать, а во втором бушует коронавирус.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились более 187 тысяч человек, умерли — 7,4 тысяч, более 80 тысяч выздоровели.