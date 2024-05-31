Ак Барс Банк повышает ставки по вкладу в юанях до 5% годовых

Фото: Пресс-служба Ак Барс

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В Ак Барс Банке можно оформить вклад «Просто поймать момент» в китайской валюте сроком от 3 месяцев до 1 года на сумму от 500 китайских юаней и получать до 5% годовых.

Максимальная сумма вклада не ограничена, а размер ставки зависит от срока вклада. При открытии депозита на 3 месяца ставка составит — 4,5%, на 6 месяцев — 5%, а на 1 год — 4,7% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока, а также депозит не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств.

Открыть вклад в юанях и в другой иностранной валюте можно на официальном сайте, в любом отделении Ак Барс Банка и в мобильном приложении.

Конечный рекламодатель ИНН: 1653001805, полное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК

Единые условия (паспорта продуктов) по срочным вкладам и вкладам до востребования физических лиц в российских рублях, долларах США, евро, китайских юанях, дирхамах ОАЭ ПАО «АК БАРС» БАНК.