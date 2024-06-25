Airbus заявил о нехватке комплектующих для производства самолетов

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Гийом Фори, председатель правления и генеральный директор Airbus SE, стоит перед самолетом Airbus A321neo «Мюнстер»

Европейский консорциум Airbus SE, который является крупнейшим производителем гражданских самолетов в мире, объявил в понедельник, 24 июня, о том, что из-за нехватки производственных комплектующих не сможет осуществить плановые поставки гражданских самолетов в этом году, сообщает Rzeczpospolita. Ожидается, что финансовые результаты также будут хуже.

В начале июня руководитель европейского подразделения Airbus Йохан Пелисье признал, что компания испытывает проблемы с поставками, особенно с двигателями Pratt & Whitney. Компания также давно предупреждала поставщиков комплектующих о том, что не готова к возвращению спроса на поездки после пандемии.

Президент группы Airbus Гийом Фори также признал, что для дальнейшего производства не хватает миллионов компонентов, в том числе двигателей, элементов корпуса и материалов отделки кабины. По этой причине не удастся произвести запланированное количество машин, включая самую востребованную модель А320. В итоге Airbus ожидает, что в этом году сможет поставить чуть более 770 самолетов вместо запланированных 800, а также не сможет увеличить ежемесячное производство самолетов А320 в 2027 году, как планировалось ранее. По его мнению, дефицит на этом рынке, как ожидается, продлится как минимум два-три года.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объяснил, что сроки импортозамещения иностранных авиалайнеров российскими МС-21 и SJ 100 увеличились на несколько лет из-за слишком большого количества тестовых полетов. Изначально выдержать такой темп казалось сложной задачей, а в процессе стало понятно, что это невозможно, констатировал эксперт.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о переносе сроков поставок новых российских самолетов МС-21 на 2025 год, а Superjet 100 — на 2026 год. В корпорации подчеркнули, что системы полностью новые. При этом Россия, в отличие от других мировых авиапроизводителей, справляется со своими сложностями самостоятельно, заявили в ОАК.