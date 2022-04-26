AFP: «Газпром» остановит поставки газа в Болгарию

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский поставщик газа «Газпром» остановит поставки топлива в Болгарию с 27 апреля. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на болгарское Министерство энергетики, компания уже предупредила о своём решении «Булгаргаз».

Сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года, — говорится в заявлении министерства.

Во вторник «Газпром» также проинформировал польскую PGNiG о том, что поставки топлива в страну прекращаются с 27 апреля, об этом говорится в сообщении на сайте компании. Представители PGNiG отметили, что на данный момент поставки энергии польским потребителям осуществляются в соответствии с текущим спросом. Сами власти Польши ранее заявляли, что не собираются платить России за газ рублями.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.