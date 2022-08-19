Афганистан договорится с Россией об импорте 1 млн тонн бензина

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Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизеля, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. По его словам, в целом Афганистану нужно более 4 млн тонн нефти, достичь соглашения планируется до конца 2022 года.

Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки — дизеля. <...> [Так как] этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше, — отметил министр.

Ранее директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивоваров рассказал о важности сотрудничества России и Афганистана на фоне визита министра торговли и промышленности страны Нуриддина Азизи в составе афганского правительства. По его словам, страна является «новым» игроком на мировом рынке, и у нее есть много ресурсов, включая редкоземельные металлы и литий для производства современной электроники, однако отсутствуют средства и возможности начать производство. России важно закрепиться на этом рынке, пока там не появился Китай или ближневосточные страны. Кроме того, отношения РФ и Афганистана положительно скажутся на стабильности в регионе.