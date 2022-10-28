«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Каир с 12 ноября

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Каир с 12 ноября 2022 года, сообщается на сайте авиакомпании. Билеты на предстоящие рейсы уже поступили в продажу. 1 октября авиакомпания возобновила полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Каир станет третьим по счёту пунктом Египта, в которые Аэрофлот выполняет регулярные рейсы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ОАЭ, Турция и Египет стали самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, за счет прямого авиасообщения и увеличения числа рейсов туристический поток из России нарастила Шри-Ланка, Мальдивы остаются популярным местом семейного отдыха. Мурадян предупредил, что значительная часть продажи билетов в эти страны на ноябрьские праздники завершилась еще в середине сентября.

Эксперт уточнил, что из-за частичной мобилизации путевки в Египет на ноябрьские праздники продавались значительно дороже, но сейчас есть вероятность, что квота мест будет продана по более дешевому тарифу. В любом случае эта страна в зимний сезон всегда популярна за счет бюджетной составляющей и доступности для большей части россиян. По словам Мурадяна, тем, кто только собирается поехать на ноябрьские праздники в Абу-Даби или Дубай, придется доплачивать за люксовое размещение, потому что на острове Саадият уже практически невозможно найти свободный номер.