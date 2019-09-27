Компания «Аэрофлот» разрешила владельцам карт лояльности «золотого» уровня с билетами в эконом-класс бесплатно проходить в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы.
Пассажиры смогут получить доступ с 28 сентября, передаёт «
Воздушные гавани обслуживает компания «Базел Аэро», контролируемая структурами олигарха Олега Дерипаски.
Ограничения, введённые в хабах холдингов «Аэропорты регионов» (принадлежит Виктору Вексельбергу) и «Новапорт» (принадлежит Роману Троценко), а также аэропорты Архангельска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска и Магнитогорска, останутся без изменений.
Ранее News.ru писал, что в московском аэропорту Шереметьево заработала третья взлётно-посадочная полоса (ВПП-3). Она уже приняла первый рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга. Шереметьево стал первым аэропортом России с тремя ВПП.