https://static.news.ru/photo/b4115df6-6fa4-11e9-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Компания «Аэрофлот» разрешила владельцам карт лояльности «золотого» уровня с билетами в эконом-класс бесплатно проходить в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы.

Пассажиры смогут получить доступ с 28 сентября, передаёт « Интерфакс ».

Воздушные гавани обслуживает компания «Базел Аэро», контролируемая структурами олигарха Олега Дерипаски.

Ограничения, введённые в хабах холдингов «Аэропорты регионов» (принадлежит Виктору Вексельбергу) и «Новапорт» (принадлежит Роману Троценко), а также аэропорты Архангельска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска и Магнитогорска, останутся без изменений.

Ранее News.ru писал, что в московском аэропорту Шереметьево заработала третья взлётно-посадочная полоса (ВПП-3). Она уже приняла первый рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга. Шереметьево стал первым аэропортом России с тремя ВПП.