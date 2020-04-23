«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров

https://static.news.ru/photo/678f496a-855c-11ea-b517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Дёмин рассказал о программе сокращения затрат. По его словам, руководство организации сократило себе доход на 40% с 1 апреля.

Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока.