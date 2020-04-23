«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров

Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Дёмин рассказал о программе сокращения затрат. По его словам, руководство организации сократило себе доход на 40% с 1 апреля.
Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ,
Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» с мая сократит число внутренних рейсов. Причиной стало падение пассажиропотока.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен