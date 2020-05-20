«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам

Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа авиакомпании.
По информации ТАСС, для переоформления билета достаточно по телефону обратиться в контакт-центр «Аэрофлота» или билетное агентство. При первом изменении даты вылета авиакомпания не возьмёт с пассажира разницу в стоимости, если перелёт подорожает.
Если же необходимо переоформить билет на другие даты, маршрут, класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет, — говорится в сообщении.
«Аэрофлот» разрешил переоформлять билеты на рейсы до 31 декабря 2020-го, а в случае повторного изменения даты вылета — до 30 апреля 2021 года.
Как писал NEWS.ru, 18 мая Росавиация распорядилась выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов из-за пандемии COVID-19.
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