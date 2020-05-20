«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам

https://static.news.ru/photo/08eec4c2-9ac8-11ea-a681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа авиакомпании.

По информации ТАСС, для переоформления билета достаточно по телефону обратиться в контакт-центр «Аэрофлота» или билетное агентство. При первом изменении даты вылета авиакомпания не возьмёт с пассажира разницу в стоимости, если перелёт подорожает.

Если же необходимо переоформить билет на другие даты, маршрут, класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет, — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» разрешил переоформлять билеты на рейсы до 31 декабря 2020-го, а в случае повторного изменения даты вылета — до 30 апреля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, 18 мая Росавиация распорядилась выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов из-за пандемии COVID-19.