«Аэрофлот» раскрыл отчетность впервые за полтора года «Аэрофлот» сообщил, что его убыток за первое полугодие 2023 года составил 81 млрд рублей

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«Аэрофлот» впервые за полтора года раскрыл финансовую отчетность: чистый убыток компании за I полугодие 2023 года составил 81,7 млрд рублей против 80,7 млрд рублей чистой прибыли за тот же период 2021 года, передает РБК. Первый замгендиректора по коммерции и финансам компании Андрей Чиханчин объяснил это бумажными списаниями из-за нового стандарта бухучета аренды самолетов.

В связи с девальвацией рубля по новому стандарту в 2023 году необходимо было переоценить обязательства аренды по более высокому курсу и признать курсовой убыток, — сообщил он.

По словам Чиханчина, по состоянию на конец июня 2023 года задолженность «Аэрофлота» по договорам аренды (лизинга) самолетов, выраженная в валюте, составила $5,55 млрд, уточняется в сообщении компании.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее рассказал о том, что к 2030 году парк компании будет на 70% состоять из российских самолетов. Он уточнил, что данные параметры могут быть скорректированы в процессе эксплуатации.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как спорил с ним из-за самолетов, когда тот еще руководил «Аэрофлотом». Глава государства заявил на совещании с членами правительства, что уговаривал топ-менеджера покупать российские воздушные суда.