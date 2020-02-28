https://static.news.ru/photo/07e556ec-5a5c-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Masclet/Master films /airbus.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила свой первый дальнемагистральный самолёт Airbus А350-900, который будет задействован на рейсах в европейские и азиатские страны, а также в США.

Салон лайнера вмещает 316 пассажирских кресел. Из них 264 располагаются в экономическом классе, 24 — в «комфорте». Кроме того, предусмотрены 28 персональных боксов с полностью раскладывающимися креслами для бизнес-класса. На борту для пассажиров будут работать Wi-Fi и система развлечений Panasonic.

На самолёте, который относится к семейству свершироких, «Аэрофлот» станет выполнять рейсы в Лондон, Дубай, Майами, Нью-Йорк, Пекин, Осаку и другие города мира, говорится в сообщении на сайте авиапроизводителя.

Уточняется, что всего перевозчик заказал 22 лайнера A350-900. В течение 2020 года ожидаются поставки 11 из них. «Аэрофлот» станет первым российским эксплуатантом самолётов этого типа. В мире на них летают Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific и Finnair.

Торжественная презентация первого А350-900 «Аэрофлота» планируется 4 марта в московском аэропорту «Шереметьево».